Nowe nagranie z katastrofy lotniczej w Iranie. "NYT": w samolot uderzyły dwa pociski

homesicalien godzinę temu Oceniono 10 razy 8

Wyobraźcie sobie. Lecicie sobie samolotem cywilnym. Nagle jebs wybuch. W ułamki sekund dochodzi do Was, że to już koniec. Jeszcze w przypływie adrenaliny jakieś myśli bardziej optymistyczne bez pokrycia. Puls 150bps. Wszędzie krzyk i strach w oczach wszystkich współpasażerów, które nie pomagają. Wtedy jebs kadłub w ogniu. Coś boli ale nie wiesz co. Gdzieś krew, ale nie masz czasu ani siły sprawdzić skąd. Prawie nikt już nie krzyczy. Słyszysz tylko świst powietrza i pobliskie jęki. Twoje życie staje ci przed oczami. Przypominają ci się jakieś losowe rzeczy, które ostatnio robiłeś i osoby, które najbardziej kochasz. Nie masz czasu pomyśleć, że jesteś jak pył w stosunku do całej populacji ludzi, którzy jeszcze jakimś cudem się nawzajem nie wybili do końca. Wiesz tylko, że niezależnie od tego, twoja nadchodząca śmierć jest dla ciebie równoważna z końcem całego świata.

Tysiące kilometrów od ciebie, niczego nieświadoma twoja córka pyta swoją mamę, o której dokładnie będzie tata. A ciebie już nie ma, bo zestrzeliły cię 2 rakiety, które przez pomyłkę odpalił jakiś oddział, bo zmniejszyli liczbę zabezpieczeń przed automatycznym działaniem systemu z powodu napiętej sytuacji pomiędzy krajami. Ciebie to nie dotyczy, ale to nie ma żadnego znaczenia.

"The universe is indifferent".