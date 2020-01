USA. Samolot musiał lądować awaryjnie, zrzucił paliwo na plac zabaw. Wiele poszkodowanych dzieci

profes79 godzinę temu Oceniono 14 razy 4

- 005 do wieży, mamy problem, musimy dokonać zrzutu paliwa przed awaryjnym lądowaniem

- wieża do 005, poczekajcie bo lecicie nad zamkiem królewskim a królowa odpoczywa w ogrodzie

- 005 do wieży, zadzwońcie i zapytajcie, czy chce mieć w ogrodzie paliwo czy samolot



A swoją drogą, jeżeli paliwo w odczuwalnej formie dotarło do ziemi to naprawdę nisko musiał je zrzucać...