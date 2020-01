Węgry. Rzecznik generalny TSUE: Ustawa dot. organizacji pozarządowych niezgodna z konstytucją

westgreg 2 godziny temu Oceniono 11 razy 1

<<Na jej podstawie organizacje pozarządowe, które w ciągu roku otrzymają zagraniczne dofinansowanie w wysokości około 25 tysięcy euro, są zobowiązane do zgłoszenia tego faktu i określenia siebie jako "organizacje finansowane z zagranicy".>>



W jaki sposób obowiązek zgłoszenia jakiegoś faktu do urzędu ogranicza wolność wypowiedzi obywateli czy też ich prawo do swobodnego stowarzyszania się? W jaki sposób organizację dyskryminuje podanie do publicznej wiadomości faktu, że źródła jej finansowania tkwią poza madziarskimi granicami? Panu rzeczniku się chyba obowiązek z zakazem pomerdał.