Rosjanie zhakowali koncern kluczowy dla impeachmentu Trumpa. Ta sama grupa stała za wyciekiem maili Clinton

Na początku listopada rosyjscy agenci rozpoczęli kampanię phishingową, której celem było wykradzenie danych logowania pracowników Burisma Holdings - koncernu gazowego, w którego zarządzie zasiadał Hunter Biden, syn Joe Bidena, byłego wiceprezydenta USA i obecnie jednego z najważniejszych demokratycznych kandydatów do prezydentury w nadchodzących wyborach.

REKLAMA

Rosyjscy hakerzy znów atakują

W rozmowie z Associated Press szef Area 1 Security Oren Falkowitz, były pracowniki federalnej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, podkreśla, że chociaż nie ma pewności, których danych poszukiwali hakerzy, sam fakt zhakowania koncernu jest niewątpliwy. Czas podjęcia operacji sugeruje, że rosyjscy agenci mogli poszukiwać informacji dotyczących Huntera Bidena.

W grudniu ubiegłego roku Izba Reprezentantów amerykańskiego Kongresu postawiła prezydenta Donalda Trumpa w stan oskarżenia pod zarzutem nadużycia władzy i obstrukcji parlamentarnego śledztwa. W centrum impeachmentu Trumpa jest tzw. afera ukraińska. Prezydent USA jest oskarżany o szantażowanie Wołodymyra Zełenskiego wstrzymaniem pomocy wojskowej dla Ukrainy w celu zmuszenia ukraińskich władz do wszczęcia śledztwa przeciw Hunterowi Bidenowi, synowi swojego politycznego rywala.

Według raportu opublikowanego przez Area 1 Security za operacją stojącą za zhakowaniem Burisma Holdings stoi ta sama jednostka rosyjskiego wywiadu, która doprowadziła do zhakowania kont Hillary Clinton oraz Partii Demokratycznej podczas wyborów w 2016 r. Falkowitz przekonuje, że od tego czasu techniki wykorzystywane przez hakerów stały się bardziej wysublimowane. Według szefa Area 1 czołowi kandydaci do prezydentury USA, a także do Senatu i Izby Reprezentantów w wyborach 2020 r., byli w ciągu ubiegłych miesięcy celami ataków phishingowych.

>>> O co chodzi w impeachmencie Trumpa? Zobacz wideo: