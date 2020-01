Niemieckie media o książce papieża emeryta: Wbił Franciszkowi nóż w plecy

jerypi przedwczoraj Oceniono 19 razy 11

Choć generalnie mi to wisi, to tutaj ten Benedykt mnie zaskoczył brakiem klasy, podejrzewałem go, że jednak jest na wyższym poziomie. Wybrać status papieża emeryta, ale uważać się za drugiego papieża i chcieć nadal wpływać na kościół - wyjątkowe szmaciartstwo.

A jakiekolwiek poluzowanie celibatu to utopia. Księża staliby się zwykłymi sąsiadami parafian, obserwowanymi i ocenianymi jak wszyscy, ich dzieci chodziłyby do jednej klasy z kolegami z okolicy itd. Utraciliby status zwierzchników, bez którego nie umieją funkcjonować. Wolą to co jest, przecież dzięki zasadzie, "że wszyscy jesteśmy tylko słabymi grzesznymi ludźmi" mogą śmiało używać wszelkich uroków życia, w dodatku nie ponosząc odpowiedzialności.

Natomiast czynnik ekonomiczny nie jest już w dzisiejszych czasach istotny. Przecież ich dzieci nie dziedziczyłyby majątku parafii, tak jak dzieci np. dyrektora szkoły nie dziedziczą ani szkoły ani stanowiska. Pod względem finansowym może nawet byłoby zdrowiej, tak jak w kościołach protestanckich, prawdziwa opinia środowiska, czy jakaś rada parafialna miałaby pod kontrolą księdza sąsiada z rodziną.