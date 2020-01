Katastrofa samolotu w Iranie. Szef ukraińskiego MSZ ujawnił ostatnie słowa pilota boeinga

W rozmowie z agencją Reutera minister spraw zagranicznych Ukrainy Wadym Prystajko ogłosił, że w czwartek, 16 stycznia, w Londynie spotkają się przedstawiciele Ukrainy, Kanady, Szwecji, Afganistanu oraz prawdopodobnie Wielkiej Brytanii.

M.in. z tych pięciu państw pochodziły ofiary katastrofy lotniczej Boeinga 737 Ukraine International Airlines, w której zginęło 176 osób. Iran dopiero po trzech dniach przyznał, że ukraiński samolot został omyłkowo zestrzelony przez wojsko.

Szef ukraińskiego MSZ. Ostatnie słowa pilota

Prystajko zaprzeczył też tezom, jakoby samolot UIA został zestrzelony przez Iran, ponieważ kierował się w stronę bazy wojskowej w niespokojnym czasie - kilka godzin przed lotem Iran ostrzelał bazy amerykańskie w Iraku.

Polityk zaznaczał, że takie twierdzenia "są bezsensowne", gdyż samolot leciał zgodnie z wcześniej zgłoszoną trasą. Jak mówił, do zmiany trasy doszło - co oczywiste - już po trafieniu maszyny rakietą. - On (samolot - red.) już wtedy umierał - powiedział.

Jednocześnie Prystajko wyjawił, jakie były ostatnie słowa pilota lotu PS752. Przekazał, że informacje na ten temat uzyskał od śledczych, a brzmiały one:

Wszystko jest w porządku na pokładzie, przechodzę na autopilota.

Ukraina zbada czarne skrzynki. Zrobią to specjaliści, którzy badali katastrofę MH17

Prystjako podkreślił, że powinni zostać ukarani wszyscy, którzy odpowiadają za zestrzelenie samolotu: zarówno ci, którzy wydali rozkaz, jak i ci, którzy go wykonywali. Pod Teheranem pracują ukraińscy specjaliści, a część z nich to osoby, które były zaangażowane w badanie przyczyn katastrofy malezyjskiego samolotu, który został zestrzelony w 2014 roku nad Zagłębiem Donieckim przez wspieranych przez Moskwę separatystów z dostarczonej przez Rosję broni.

Ukraiński minister spraw zagranicznych zaznaczył, że właśnie ci specjaliści mają zbadać czarne skrzynki. W śledztwie wezmą udział także zachodni eksperci. Teheran już obiecał przekazanie czarnych skrzynek. Nie wiadomo tylko, kiedy to nastąpi. W najbliższych dniach do Kijowa mają przyjechać wysocy rangą irańscy specjaliści.