Irlandia Północna uznała małżeństwa jednopłciowe. "To ważny i bardzo ekscytujący dzień"

Od poniedziałku 13 stycznia pary jednopłciowe mogą zawierać małżeństwa w Irlandii Północnej. Dotychczas była ona jedynym krajem Zjednoczonego Królestwa, który nie dopuszczał takiej możliwości (możliwe było tylko zawieranie związków partnerskich). W Anglii, Szkocji i Walii przepis obowiązuje od 2014 roku. W lipcu zeszłego roku przyjęto poprawkę, na mocy której Izba Gmin zobowiązała Irlandię Północną do wprowadzenia przepisów obowiązujących w całym Zjednoczonym Królestwie. Zgromadzenie Irlandii Północnej powołało nowy rząd w minioną sobotę - pozwoliło to na liberalizację zapisów dotyczących małżeństw, a także prawa do aborcji.

Irlandia Północna uznała małżeństwa jednopłciowe. "To dobry dzień"

Jak podaje BBC, pierwsze śluby par jednopłciowych będą się mogły odbywać cztery tygodnie po wprowadzeniu przepisu, a więc od 10 lutego. Zamiar zawarcia małżeństw pary mogą zgłaszać już teraz. Zgodnie z przyjętą regulacją w Irlandii Północnej będą uznawane wszystkie małżeństwa jednopłciowe, które zostały zawarte w pozostałych krajach Zjednoczonego Królestwa. Związki partnerskie mogą od teraz zawierać także pary heteroseksualne.

- To jest dobry dzień dla Irlandii Północnej, ważny dzień dla praw obywateli na Wyspach i bardzo ekscytujący dzień dla par jednopłciowych - mówił w rozmowie z BBC Conor McGinn z partii laburzystów.

Patrick Corrigan z Amnesty International podkreślił z kolei, że 13 stycznia 2020 roku to "historyczny dzień dla równości i praw człowieka w Irlandii Północnej". - Zbyt długo osoby LGBT+ w Irlandii Północnej były traktowane jak obywatele drugiej kategorii. Dzisiaj jest niesamowity moment, bo mogą w końcu się ożenić, a ich związki zostaną uznane za równe - zaznaczył.

Uznanie małżeństw jednopłciowych skomentowała europarlamentarzystka Sylwia Spurek. "Północna Irlandia dołączyła do grona krajów, w których zwycięża zdrowy rozsądek oraz poszanowanie elementarnych praw człowieka. Czas, aby tą drogą podążyła również Polska!" - napisała na Twitterze.