Armia izraelska straciła osiem myśliwców F-16. Maszyny zatopiła potężna ulewa. Przez błąd wojska

Osiem myśliwców F-16 zostało zalanych podczas gwałtownych deszczy, które przeszły nad Izraelem w zeszłym tygodniu - podaje "The Times of Israel". Myśliwce były przechowywane w bazie lotniczej Chacor w południowym Izraelu. Według oficjalnych informacji trzy z samolotów doznały poważnych uszkodzeń, a pięć kolejnych maszyn może wrócić do służby w ciągu kilku tygodni. Armia odmówiła ujawnienia liczby samolotów, które znajdowały się w bazie.

Zdaniem niektórych ekspertów lotniczych, myśliwców nie da się już przywrócić do służby.

Izrael. Samoloty F-16 uszkodzone podczas ulewy

Na zamieszczonych w mediach społecznościowych zdjęciach widać, że myśliwce zostały zalane przez wodę - jej poziom w krytycznym momencie wynosił półtora metra. Izraelski oficer sił powietrznych przyznał, że wina leży po stronie wojska. - Popełniono błąd, że na czas nie wyprowadzono odrzutowców z podziemnych hangarów - powiedział wysoki urzędnik Sił Powietrznych Izraela, cytowany przez "The Times of Izrael". Jak dodał, w pozostałych bazach lotniczych zachowano odpowiednie środki ostrożności.

Zdaniem urzędnika winne są też władze cywilne, które nie wybudowały systemu odwadniającego. Baza, o której mowa, znajduje się na obszarze podatnym na powodzie.

Rzecznik Sił Obrony Izraela zaznaczył, że nie wiadomo jeszcze dokładnie, ile będzie kosztowała naprawa myśliwców. Początkowe szacunki - jak zaznacza "The Times of Izrael" - wahały się od kilku milionów do nawet dziesiątek milionów szekli (dziesiątki milionów złotych). Izraelskie wojsko przekazało, że sytuacja "nie zaszkodziła zdolności operacyjnej sił powietrznych". Z danych na rok 2018 wynika, że izraelskie wojsko dysponuje łącznie 224 samolotami F-16.