Słowacja. Proces w sprawie śmierci Jana Kuciaka. Oskarżony przyznał się do zabójstwa dziennikarza

W poniedziałek 13 stycznia odbyła się główna rozprawa w jednym z najgłośniejszych procesów w w historii Słowacji, dotyczącym zabójstwa dziennikarza śledczego Jana Kuciaka i jego narzeczonej Martiny Kusznirovej. W jej trakcie przedstawiono główne punkty oskarżenia wobec czterech osób. Są to przedsiębiorca Marian Kocner, jego znajoma Alena Zsuzsova, były policjant Tomasz Szabo oraz były wojskowy Miroslav Marczek. Prokurator opisał także przebieg zbrodni.

Zabójstwo Jana Kuciaka. Dziennikarz zginął, bo za dużo wiedział

Z ustaleń śledczych wynika, że za zleceniem zabójstwa Jana Kuciaka stoi przedsiębiorca Marian Kocner. Biznesmen chciał pozbyć się dziennikarza, ponieważ był on autorem publikacji dotyczących niejasnych interesów prowadzonych przez Kocnera. Alena Zsuzsova miała pośredniczyć w przekazaniu zlecenia i zapłaty za zabójstwo. Odbiorcą pieniędzy miał być Zoltan Andrusko. W trakcie śledztwa zawarł on umowę

Andrusko miał wynająć Tomasza Szabo i Miroslava Marczeka, którzy skrzętnie przygotowali się do zbrodni. Mężczyźni kilkukrotnie przyglądali się domowi dziennikarza, ćwiczyli także sposób ucieczki. W dniu zabójstwa, czyli 21 lutego 2018 roku, Marczek wszedł do domu Kuciaka i zastrzelił dziennikarza, trafiając go dwukrotnie w klatkę piersiową z pistoletu FEG kaliber 9 mm wyposażonej w nieprofesjonalny tłumik. Narzeczona Kuciaka Martina Kusznirova zginęła w wyniku jednego strzału oddanego w jej głowę. Po zamordowaniu pary, Marczek wsiadł do samochodu, którym kierował Szabo. Obaj pojechali na spotkanie z Zoltanem Andrusko, którego poinformowali, że sprawa została "załatwiona". Ten powtórzył to Alenie Zsuzsowej, która odebrała 50 tys. euro od Kocnera i przekazała je Andrusko - informuje aktuality.sk.

Słowacja. Proces w sprawie śmierci Jana Kuciaka. Troje oskarżonych nie przyznaje sie do winy

Marian Koczner i Alena Zsuzsova nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Przedsiębiorca przyznał się jedynie do nielegalnego posiadania broni. Tomasz Szabo nie ustosunkował się do stawianych mu zarzutów - informuje czeska telewizja CT24. Miroslav Marczek przyznał się, że to on zabił Jana Kuciaka i jego partnerkę. Wyznanie Marczka oznacza, że proces w jego sprawie będzie ograniczony do ustalenia wyroku.

Śmierć Jana Kuciaka. Premier Słowacji podał się do dymisji

Jan Kuciak zmarł 21 lutego 2018 roku. Jego śmierć wywołała falę demonstracji na Słowacji. Początkowo wiązano ją z tym, że Kuciak pracował nad artykułem dotyczącym powiązań otoczenia premiera Słowacji Roberta Fica z włoskimi grupami przestępczymi. W wyniku licznych protestów do dymisji podał się minister kultury Słowacji. a kilka dni później sam premier Robert Fico.