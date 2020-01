Ukraińcy zdradzają szczegóły zestrzelenia samolotu w Iranie. "Rakieta uderzyła w kokpit"

dzielanski 21 minut temu Oceniono 10 razy 6

Tę wypowiedź można by zacytować Płaszczakowi, który bodajże wczoraj potępiał rząd Tuska za to, że ów nie rzucił się z pięściami na Putina zaraz po niesławnej katastrofie lotniczej w Smoleńsku.

Można by - gdyby Płaszczak miał rozum i był w stanie ogarnąć analogię. A że jest, jak jest, to szkoda na to czasu.