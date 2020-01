Prezydent Iranu prosi Zełenskiego o przebaczenie po zestrzeleniu samolotu. "Błędne działania wojska"

Służby prasowe ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego przekazały w sobotę wieczorem, że doszło do rozmów Kijowa z Teheranem. Zełenski rozmawiał z prezydentem Iranu Hasanem Rowhanim po tym, jak Iran przyznał się do zestrzelenia ukraińskiego samolotu (lot PS752). Jak zaznaczono w komunikacie, to strona irańska zainicjowała rozmowę.

Zestrzelenie ukraińskiego samolotu. Prezydent Iranu przeprasza za tragedię

Jak czytamy na stronach prezydenta Ukrainy:

Hasan Rowhani przekazał kondolencje narodowi Ukrainy i rodzinom ofiar osób, które zginęły w wyniku zestrzelenia samolotu Ukraine International Airlines (UIA). Poprosił też o przebaczenie w imieniu strony irańskiej za tragedię, w której zginęło 176 osób. Prezydent Iranu w pełni uznaje, że do tragedii przyczyniły się błędne działania wojska państwa.

Zełenski prosi o pomoc w identyfikacji ciał. "By wróciły na Ukrainę"

Teheran zapewnił, że osoby odpowiedzialne za tragedię zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Z kolei prezydent Ukrainy powiedział, że uznanie "rakietowej wersji" katastrofy lotniczej przez Iran doprowadziło do tego, że bez żadnych opóźnień i przeszkód może trwać dochodzenie w sprawie tragedii.

Jednocześnie Wołodymyr Zełenski podkreślił, że liczy na jak najszybsze zidentyfikowanie ciał ofiar i tym samym umożliwienie przetransportowania ich do Ukrainy. - To dla nas niezwykle ważne, by w przyszłym tygodniu, do 19 stycznia, ciała ofiar wróciły na Ukrainę, by bliscy mogli ich pożegnać - mówił prezydent.

Katastrofa ukraińskiego samolotu w Iranie. Teheran przyznaje: zestrzeliliśmy go

Władze Iranu potwierdziły wcześniejsze informacje wywiadów Kanady i Stanów Zjednoczonych, że maszyna, która rozbiła się w środę w Teheranie została zestrzelona.

Odpowiedzialność wziął na siebie szef sił powietrznych Gwardii Rewolucyjnej w Iranie. Wcześniej prezydent Ukrainy wezwał władze Iranu do ukarania wszystkich, którzy przyczynili się do katastrofy.

W katastrofie Boeinga 737 w Iranie zginęło 176 osób.

