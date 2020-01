Żona pilota próbowała przekonać go, aby nie leciał do Iranu. "Było wiele znaków. W domu zatrzymał się zegar"

tad-tad1 godzinę temu Oceniono 15 razy 5

Ludzie w chwili największej tragedii poszukują racjonalności jakiegoś znaku, poszukują czegoś by oswoić smierć a tego się nie da, ale pewnie sobie z takim bólem łatwiej poradzić, za niby zaplanowane że były ostraeżenia, i jeszcze ,Bóg tak chciał. I Dlatego takie myślenie to jest instytucja Kościólów, zreszttą Kościoły podsuwqja takie brednie A w tym przypadku dziennikarz opowiada , jak ta kobieta stara sie porazić z nieszczęściem, żeby nie oszaleć, nie smiejmy się, bo nie wiemy jak takie nieszczęście wpłynęło by na nasze myśli zachowania, Współczuję tej Pani.