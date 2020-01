Zełenski odpowiada Iranowi. "Osądźcie winnych, oddajcie ciała, zapłaćcie odszkodowanie i przeproście"

88rosomak 26 minut temu Oceniono 6 razy 4

Mam wrażenie, że to forum w ogóle nie kształtuje poglądów:

I. Wczoraj:

1. konserwatywny prawicowiec - "Bandyci z Iranu zabili niewinnych ludzi"

2. skrajny prawicowiec sympatyk Rosji: "To Izrael albo USA zestrzeliły samolot, żeby obarczyć tym Iran, to na pewno nie rakieta pochodząca z Rosji"

3. lewicowiec: "To wina Trumpa, wojna to najgorsze zło choćby z reżimem, który morduje tysiąc własnych obywateli w czasie demonstracji"

4. liberalny demokrata: "Kto pozwala na loty cywilnych samolotów w kraju, który chwilę temu ostrzelał amerykańskie bazy?"

Dzisiaj:

1. konserwatywny prawicowiec: "Zniszczyć zbrodniczy reżim z Iranu - gdyby nie twarde dowody na pewno by się nie przyznali, poza tym co to za gamonie, którzy nie odróżniają cywilnego samolotu startującego z ich własnego lotniska od samolotu bojowego?"

2. skrajny prawicowiec sympatyk Rosji: "Cudowny Iran miał odwagę przeprosić. To wszystko wina USA i Izraela bo podkręciły napięcie w regionie i oni też kiedyś zestrzelili irański cywilny samolot i nawet nie przeprosili"

3. lewicowiec: "Dwa złe wojownicze reżimy USA i Iran doprowadziły do tragedii niewinnych ludzi"

4. liberalny demokrata: "Winę ponosi zarówno Iran jak i kraje, które nie wzięły pod uwagę ryzyka lotów cywilnych w sytuacji znacznego napięcia"

Zastanówcie się, przemyślcie sprawę, w każdej z powyższych opinii był jakiś sens - najważniejsze, żeby wasza opinia przestała wynikać z poglądów, a zaczęła z faktów. Pozdrawiam.