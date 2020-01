Iran przyznał się do zestrzelenia ukraińskiego samolotu. "Rezultat ludzkiego błędu"

normalny777 godzinę temu Oceniono 59 razy 47

Persowie mają jaja (zresztą zawsze mieli) i potrafią się przyznać do błędu, nawet tak strasznego. Szacunek.

Porównajmy to z postawą Rosjan: II wojna światowa? Nie my... Pakt Ribbentrop-Mołotow, Katyń? Nie my. Otrucie Litwinienki? Nie my. Zestrzelenie holenderskiego samolotu nad Ukrainą? Nie my. I tak można w nieskończoność. Mimo dowodów, nagrań, świadków i wbrew wszelkiej logice. Nie dość że szuje, to patologiczni oszuści i tchórze. Ich obrońcy i poplecznicy także.

Widać, że kilka tysięcy lat historii Persów zrobiło z nich bohaterów, czego nie można powiedzieć o zgrai bękartów mongolskich najeźdźców z kilkusetletnią historią.