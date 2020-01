Taka Ciekawostka: Irańczycy to mistrzowie zbrojeniowych przechwałek. Potrafią nabrać świat na swoje czołgi-składaki i myśliwce z recyklingu

Z tego powodu kiedy tylko zauważę jakieś zdjęcia, nagrania, czy komunikat na temat pokazu nowego uzbrojenia w Iranie, muszę temat zgłębić. Często jest to bowiem źródło specyficznej rozrywki.

REKLAMA

Nie ma to jak czytać deklaracje o supermyśliwcu piątej generacji, patrząc na zdjęcia czegoś, co wyraźnie jest makietą ze sklejki, pleksi i na dodatek za małą, aby pomieścić pilota. Nie ma to jak oglądać nagranie rzekomego testu maszyny i widzieć zaskakująco złej jakości ujęcia czegoś, co startując porusza się podejrzanie podobnie do małego modelu. Nie ma to jak czytać o nowym czołgu i widzieć składaka z już bardzo zabytkowych elementów amerykańskiego czołgu M47, chińskiego Typ 59 i lokalnych dodatków.

Podobne przykłady można mnożyć, więc opiszę kilka z nich, które najbardziej zapadły mi w pamięć.

Wymuszona prawie samowystarczalność

Na wstępie warto jednak zrozumieć, skąd wzięły się takie specyficzne irańskie wynalazki. Kluczem jest fakt obłożenia Iranu szeregiem sankcji na dostawy uzbrojenia. Od obalenia w 1979 roku rządów szacha Rezy Pahlawiego i ustanowienia Republiki Islamskiej Iranu, Teheran miał bardzo ograniczone możliwości zakupu broni za granicą. W ciągu tych czterech dekad bywały okresy, kiedy sankcje ograniczano i Irańczykom udało się zakupić trochę dobrego rosyjskiego sprzętu. Są też takie państwa jak Chiny czy Korea Północna, które z sankcji ONZ oraz presji USA sobie niewiele robią i sprzedawały do Iranu. Mniej lub bardziej otwarcie.

Drugi istotny czynnik to fakt, że wojsko Republiki Islamskiej odziedziczyło po wojsku szacha głównie uzbrojenie pochodzenia zachodniego - amerykańskiego i brytyjskiego. Pahlawi w latach 70. prowadził wręcz obłędny program zbrojeń, korzystając z szybko rosnących dochodów ze sprzedaży ropy. Przez kilka lat Iran był najważniejszym zagranicznym klientem zachodnich koncernów zbrojeniowych. Efektem były wielkie ilości uzbrojenia, w tym takiego z naprawdę górnej półki (na przykład amerykańskie myśliwce F-14 Tomcat czy brytyjskie czołgi Chieftain).

Trzeci istotny czynnik to fakt, że islamski Iran nie odziedziczył po Iranie szacha praktycznie żadnego przemysłu zbrojeniowego. Wszystko było importowane za petrodolary. Włącznie ze specjalistami do obsługi. Kiedy ci wyjechali i pojawiły się sankcje, Iran został z niczym. Ponieważ rok po rewolucji zaczęła się trwająca niemal osiem następnych lat krwawa i wyniszczająca wojna z Irakiem Saddama Husajna, Irańczycy nie mieli wyboru. Musieli zakasać rękawy i własnym sumptem zacząć na gwałt budować przemysł zbrojeniowy, koncentrując się najpierw na zdolności do napraw i remontów mas zagranicznego sprzętu.

W takich warunkach narodziła się trwająca do dzisiaj specyficzna irańska "kombinatoryka" zbrojeniowa. Nigdzie indziej na świecie nie miesza się w ten sposób rozwiązań technologicznych z różnych państw, nie tworzy się tak niecodziennych połączeń elementów z różnych typów uzbrojenia i nie recyklinguje się z taką pieczołowitością czasem już mocno starego sprzętu. Wykorzystują przy tym bardzo często cywilnej jakości materiały i elektronikę, co ewidentnie widać. Po prostu jakoś trzeba kombinować i za to Irańczykom należy się wielki szacunek. Gdyby tylko nie przesadzali z przechwałkami...

Hiperbola irańska

Palmę pierwszeństwa w irańskiej przesadzie dzierży bezsprzecznie wspomniany supermyśliwiec z włókna szklanego Qaher-313. Na jego pierwszej publicznej prezentacji w 2013 roku padały deklaracje, że to maszyna stealth piątej generacji mająca rychło wejść do produkcji seryjnej. Problem w tym, że to co pokazano publicznie, było ewidentnie makietą (na niektórych zdjęciach widać, że kadłub od środka wygląda jak kadłub chałupniczo robionej żaglówki) i to nie do końca przemyślaną. Kokpit ledwo mieścił dorosłego mężczyznę i raczej nie dałoby się zamknąć owiewki, bo by się oparła na głowie. Instrumenty elektroniczne były absolutnie podstawowymi rozwiązaniami wziętymi z lekkiego samolotu cywilnego. Detale można by mnożyć. Fakty są takie, że do dzisiaj nie ma dowodu na to, aby Qaher-313 poleciał lub był zdolny polecieć. W 2017 roku okazano jedynie nagranie wyglądającego już bardziej realistycznie rzekomego prototypu jeżdżącego po lotnisku. Do tego dodano nagranie startu modelu maszyny. Od tej pory znów cisza.

Zdjęcie kokpitu makiety zaprezentowanej w 2013 roku. Widać elektronikę wziętą z lekkiego samolotu cywilnego i prymitywny kadłub z włókna szklanego Fot. mod.ir

Qaher-313 pokazany w 2017 roku. Tym razem jeździł o własnych siłach po lotnisku i wyglądał znacznie bardziej realistycznie Fot. Malir84/Wikipedia CC BY-SA 4.0

Bardziej realne są irańskie prace nad konwencjonalnymi odrzutowcami, choć też za sprawą przesadnych przechwałek wywołują ironiczne uśmiechy. Iran od końca lat 90. regularnie co jakiś czas deklaruje, że stworzył nowy myśliwiec, który ma świetne osiągi i który niebawem wejdzie do produkcji seryjnej. No i co najważniejsze jest w "100 procentach krajowej konstrukcji" albo jest "pierwszym myśliwcem odrzutowym zbudowanym od podstaw w państwie muzułmańskim". Po pokazaniu zdjęć i nagrań okazuje się, że to kolejne wcielenia przebudowanych starych amerykańskich maszyn F-5 Freedom Fighter, odziedziczonych po wojsku szacha. Najnowsze to maszyna nazywana Kowsar (prezentacja "linii produkcyjnej" w 2018 roku), co do której pojawiły się nawet deklaracje, iż Iran ma już porozumienia w sprawie jego eksportu do Chin i Rosji... Choć tak naprawdę to maszyny o znikomych możliwościach bojowych, bardziej nadające się do szkolenia.

'Nowy irański' myśliwiec Kowsar na końcowym etapie 'produkcji', czyli stary amerykański F-5 po przebudowie i remoncie Fot. Tasnim News CC BY-SA 4.0

Podobne nowe wcielenia starego amerykańskiego sprzętu Irańczycy prezentują w dziedzinie śmigłowców. Na przykład "nowe", "irańskie" i "porównywalne z najlepszymi światowymi standardami" (słowa ministra obrony generała Ahmada Vahidiego z 2013 roku) maszyny Toufan 1 i 2, które ewidentnie są lekko zmodyfikowanymi amerykańskimi AH-1J SeaCobra, dostarczonymi do Iranu w latach 70. Irańczycy mieli zastąpić część oryginalnej elektroniki nowszymi i dostępnymi dla siebie rozwiązaniami oraz zamontować nowe owiewki kokpitu (te oryginalne po 40 latach mogły wymagać wymiany). Podobnie "irańskie" są śmigłowce Shabaviz (zmodyfikowane stare Bell 205/206 Jet Ranger) i ich dalsze modyfikacje o nazwie Shahed. W komunikatach na ich temat nigdy nie jest wspominane, że to lekko zmodyfikowana amerykańska technologia. Wszystko jest "irańskie" i "krajowe".

Lekki śmigłowiec rozpoznawczo-bojowy Shahed-285, czyli daleki krewniak amerykańskich Bell 206 Fot. Shahram Sharifi/Wikipedia GFDL 1.2

Recycling i przynajmniej oficjalna "iranizacja" ma też miejsce w dziedzinie pojazdów lądowych. Na przykład od lat 90. co kilka lat prezentowano kolejne wcielenia "irańskiego" czołgu Zulfiqar, który porównywano do M1 Abrams, ponieważ najnowszy wariant Irańczycy ewidentnie ucharakteryzowali na amerykańską maszynę. Oczywiście padały deklaracje, że to nowoczesny czołg i już zaraz ruszy produkcja seryjna, lub wręcz trwa. W internecie można znaleźć dane, jakoby już kilkaset było w służbie. Tymczasem to głównie połączenie podwozia amerykańskich czołgów M60 z wieżą i uzbrojeniem radzieckiego T-72 w fantazyjnym nowocześnie wyglądającym opakowaniu. Według najnowszych danych maszyny nie weszły do produkcji seryjnej. Nie ma na to żadnych dowodów.

Czołg Zulfiqar w swojej trzeciej odsłonie Fot. Fars CC BY-SA 4.0

Trafiają się też pojazdy wywołujące po jednym spojrzeniu pytania "ale po co?" czy "jak to w ogóle może działać?". Na przykład dziwny miks zabytkowego radzieckiego kołowego transportera opancerzonego BTR-60 po lekkim liftingu przy pomocy dospawanych arkuszy blachy (a'la Mad Max) z dodaną monstrualnie przerośniętą wieżą (na której są widoczne spawy o jakości rodem z radzieckich fabryk w najgorszym okresie II wojny światowej) z działem kalibru 90 mm wyjętym ze starych amerykańskich czołgów M47. Pojazd nazywany Aghareb, owszem, jeździł na pokazach, ale można się tylko domyślić, jak zachowywałby się w terenie z takim dodatkowym ciężarem zamontowanym tak wysoko, albo co by się z nim stało po wystrzale z działa z działa o takim kalibrze. Nie zdziwiłbym się, gdyby odrzut mógł wywrócić go na bok. Jest to tyle bardziej zabawne, że był określany jako "szybki pojazd wsparcia rozpoznania". Od prezentacji w 2015 roku słuch po nim zaginął.

Rzekomy wóz wsparcia ogniowego rozpoznania Aghareb Fot. Tasnim News/CC BY-SA 4.0

Duży uśmiech wzbudza u mnie też historia systemu przeciwlotniczego Bavar-373. Zaczęto go opracowywać pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, kiedy Rosja pod presją USA i Izraela zawiesiła dostarczenie do Iranu systemu przeciwlotniczego S-300. Bavar-373 miał być jego zastępstwem. Pierwszy demonstrator, czy też makietę, pokazano w 2011 roku. Farzad Esmaieli, szef jednej z większych firm zbrojeniowych pracujących dla Korpusu Strażników Rewolucji deklarował wówczas, że Bavar-373 jest "poprawioną" wersją S-300 i wobec jego powstania Iran "w ogóle nie myśli już" o rosyjskim systemie, ponieważ ten irański jest "lepszy pod każdym względem". Podawane publicznie w telewizji i na pokazach informacje o osiągach Bavar-373 są wręcz absurdalne (przechwytywanie do 12 celów na dystansie 250 kilometrów, w tym maszyn stealth i pocisków balistycznych - nic nie ma takich możliwości). Biorąc pod uwagę znikome doświadczenie Irańczyków w produkcji tego rodzaju zaawansowanej broni i fakt, że S-300 jest uznawany za jeden z najlepszych systemów przeciwlotniczych na świecie, tego rodzaju deklaracje mogą wywołać jedynie pusty śmiech. W 2019 roku zadeklarowano rozpoczęcie produkcji seryjnej Bavar-373 i przyjęcie do służby, jednak nie wiadomo ile w tym prawdy. Już kilka razy wcześniej deklarowano, że system jest "gotowy". W międzyczasie Rosjanie zdecydowali się jednak w 2016 roku dostarczyć S-300 i Irańczycy jakoś nie odmówili jego przyjęcia. Wręcz przeciwnie, fetowali to wydarzenie.

Przesada na potrzeby własne

Podobnych przykładów jest dużo. Naprawdę bardzo dużo. Liczba różnych "irańskich" modeli uzbrojenia o fantazyjnych nazwach wydaje się nie kończyć a ciągle są prezentowane nowe. Na oficjalnych prezentacjach nikt nigdy nie wspomina o najczęściej zagranicznych korzeniach sprzętu, choć wystarczy jedno spojrzenie, aby wiedzieć z czym ma się do czynienia.

Znamienna jest lektura zestawień irańskiego uzbrojenia z podziałem na te będące faktycznie w linii i na prototypy czy demonstratory. Tworzą ją autorzy bloga Oryx, niewątpliwe autorytety jeśli chodzi o broń państw, jak Iran czy Korea Północna. W kategorii "sprzęt w służbie" są niemal wyłącznie amerykańskie, brytyjskie, chińskie i radzieckie modele z czasów zimnej wojny. W kategoriach "eksperymentalny/nie wprowadzono do służby" są natomiast owe dziesiątki różnych bojowo nazwanych "irańskich" systemów uzbrojenia.

Ogólny trend jest bowiem taki, że pomimo prezentowania w mediach i na paradach, wygłaszania deklaracji o masowej produkcji i wyjątkowych możliwościach, większość wytworów irańskiego przemysłu zbrojeniowego pozostaje w formie pojedynczego demonstratora albo małej serii produkcyjnej kilkunastu-kilkudziesięciu egzemplarzy. Jeśli poogląda się oficjalne zdjęcia z ćwiczeń wojskowych, widać na nich prawie zawsze oryginalny sprzęt zagraniczny, ewentualnie poddany lekkim modyfikacjom lub wyprodukowany na licencji (jak T-72).

Ćwiczenia irańskiego oddziału zmechanizowanego w 2019 roku. Czołgi T-72 i transportery BMP-2. Żadnych irańskich 'wynalazków' Fot. Tasnim News CC BY-SA 4.0

Podobna inflacja i hiperbolizacja dotyczy też irańskiego arsenału rakietowego, który jest znacznie lepiej znany na świecie niż irańskie czołgi czy śmigłowce. Różnych modyfikacji i wariantów kolejnych rakiet również jest mnóstwo. Zazwyczaj można w nich dostrzec korzenie chińskie, północnokoreańskie i radzieckie. Ich konkretne możliwości nie są publicznie znane. Dostępne informacje to mieszanka propagandy i domysłów. Nie wiadomo, jaka jest właściwie skala produkcji. Irańczycy sami deklarują posiadanie wielu tysięcy rakiet, ale biorąc pod uwagę skłonność do przesady, zwłaszcza dowódców Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, należy to traktować z dużą dozą sceptycyzmu. Nie ulega jednak wątpliwości, że irański arsenał rakietowy to istotny potencjał, którego nie sposób ignorować.

Podsumowując, Irańczykom należą się wielkie brawa za pomysłowość i wytrwałość. W trudnych warunkach utrzymują w użyciu znaczne ilości już dość starego uzbrojenia. Wielkim osiągnięciem jest też zbudowanie od zera istotnego arsenału rakietowego. Gdyby tylko nie przesadzali z przechwałkami. Choć zakładam, że te są skierowane do odbiorców w kraju, ewentualnie do zwolenników Iranu w sąsiednich państwach, którzy nie mają większej wiedzy na temat współczesnego uzbrojenia. Propaganda to ważna rzecz. Tym bardziej, że czasem udaje się na jej haczyk złapać nawet zachodnie media, które bez komentarza przekazują zdjęcia i nagrania "nowej irańskiej" broni.





W ramach cyklu o nazwie "Taka ciekawostka" opisuję różne sprawy, rzeczy i wydarzenia, które mi osobiście wydają się ciekawe i warte opisania. Niekoniecznie takie, które są w jakiś sposób związane z tym, co się obecnie dzieje w Polsce i okolicy.

Tematykę dyktują moje zainteresowania, czyli ten zafascynowany światem chłopiec, który ciągle siedzi w mojej głowie. Kosmos i jego eksploracja. Wielkie rakiety. Samoloty, okręty, czołgi i inny ciężki sprzęt wojskowy. Niezwykłe osiągnięcia techniki. Historia zimnej wojny, naznaczonej wielkimi testami broni jądrowej i szalonymi pomysłami na to, jak zniszczyć cywilizację.

Forma tego cyklu nieco odbiega od standardu Gazeta.pl. Co chyba już widać wyraźnie. Będzie swobodnie, bezpośrednio a nade wszystko będę starał się opisywać zawiłe tematy najprościej i najjaśniej jak się da.