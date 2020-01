Iran zaprzecza, że przyczyną katastrofy samolotu było zestrzelenie. "Nie został uderzony przez pocisk"

sirius_philips godzinę temu Oceniono 16 razy 4

Są juz dostępne zapisy wideo ataku rakietowego. Pingi podczerwieni 2 wystrzeleń i jednego zestrzelenia wykryte przez satelity. Kiedy tacy łagarze jak islamczycy czy RuSSkie przestaną kłamać? Przecież to jest nic innego jak "jak cię złapią na kradzieży za rękę, to mów, że to nie twoja ręka." To juz nawet nie jest bezczelność w łganiu w żywe oczy, to jest poważne schorzenie psychiczne - chodzenie w zaparte pomimo, że wszystkie dowody i zapisy pokazują całkowicie inną wersję wydarzeń. Pisałem już od samego początku co się stało - z dostęnych już wtedy informacji można było jasno wydedukować że było to zestrzelenie przez obronę przeciwlotniczą - czy przypadkowe, czy z premedytacją - to jest tylko jedno pytanie w tej zagadce, reszta jest już jasna.