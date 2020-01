Iran. Donald Trump zabrał głos ws. katastrofy ukraińskiego samolotu. "Mam swoje podejrzenia"

qawsedrftg pół godziny temu Oceniono 1 raz -1

Nawet w zwykle protrampkowym "The Washington Post" ton komentarzy jest taki, że jest tu duża współwina Trampka. Że sprowokował Iran (to tak jakby ajatollahowie zabili Pompeo) i potem zdziwienie że w atmosferze totalnego strachu ktoś odpalił nie to co trzeba. Trampek, nie wywiniesz się. USA są praktycznie całkowicie osamotnione (nie licząć Izraela, Polin, Rumunii i...?) i za słabe by wbrew całemu światu ciągnąć trudną wojnę.