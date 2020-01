Rzeczniczka MSZ Rosji zarzuca Polsce "zwycięstwo ideologii nad prawdą". Wspomina inkwizycję

wiejski.empedokles godzinę temu Oceniono 10 razy 8

Biorąc pod uwagę dowiedzione współprace między Federacją Rosyjską a obecną władzą (zarówno posłowie, senatorowie, jak i tzw. asystenci i współpracownicy pis i konfederacji- ogromna praca red. Piątka i jego współpracowników), jakoś trudno mi uwierzyć, że w roku wyborczym, kiedy adrian może wyraźnie przerżnąć w stylu Komorowskiego (i to do tego z kobietą, tfu), w sytuacji najwyższej inflacji od 89, rozmontowaniu wojska przez antoniego, zacieśnionej współpracy z radykalną sektą rydzyka, tak nagle, bez powodu, z nudów, Putin przestaje nas lubić. Nie ruszyły go lata wrzasków, że "ruskie zabiły nam prezydenta tysiąclecia", usuwanie pomników, likwidacja cmentarzy, skuwanie tablic, ipn-owskie bzdury o znikomym wkładzie wojsk ZSRR w wyzwolenie a teraz sobie przypomniał? Czy to nie jest doskonała zasłona dymna, za którą ktoś już posmarował? Może tylko nikt nie zauważył, że akurat w tym momencie nie mamy służb dyplomatycznych ani prezydenta stojącego na straży narodu i konstytucji. Ale reszta się zgadza.