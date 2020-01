Ekspert lotniczy o katastrofie samolotu w Iranie. "Są dwa scenariusze: awaria lub zestrzelenie"

0apud0 10 minut temu 0

1. Ten samolot miał niecałe 4 lata czyli jak na standardy lotnicze był praktycznie nowy.

2. Silniki w 737-800 wystają przed skrzydło przez co rozerwanie zbiornika z paliwem przez części uszkodzonego silnika jest bardzo mało prawdopodobne

3. Silniki lotnicze ulegają awariom, ale rzadko wiąże się to z wyrzuceniem części silnika na zewnątrz

4. Jakie jest prawdopodobieństwo, że do tak mało prawdopodobnej awarii doszło akurat w Iranie, akurat 4 godziny po ataku na amerykańskie bazy?