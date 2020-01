"NYT" zweryfikował nagranie i obwieszcza: Samolot trafiony rakietą, nie eksplodował od razu

Sprawa katastrofy Boeinga 737 Ukraine International Airlines nie schodzi z czołówek serwisów informacyjnych na całym świecie. W czwartek gruchnęły nowe informacje, które rzucają całkowicie nowe spojrzenie na tragedię. Jak przekazał premier Kanady Justin Trudeau, wszystko wskazuje na to, że samolot został zestrzelony przez irański pocisk ziemia-powietrze, przy czym mogło być to niezamierzone.

Tym samym Trudeau poinformował oficjalnie o tym, co na temat feralnego lotu PS752 pisały światowe media. Szef irańskiego stowarzyszenia lotnictwa cywilnego Ali Abezadeh twierdzi, że te zarzuty "są nielogiczne". - To jest fizycznie niemożliwe - mówił urzędnik w rozmowie z irańskimi dziennikarzami.

"NYT": Potwierdziliśmy autentyczność nagrania. W samolot trafiła rakieta

Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy odbywała się konferencja premiera Kanady, "New York Times" opublikował własne ustalenia na temat katastrofy. Chodzi o nagranie, które miało przedstawiać moment uderzenia w samolot przez rakietę. Dziennikarze "NYT" potwierdzili jego autentyczność.

Jak opisuje dziennik, rakieta uderzyła w samolot, powodując mały wybuch, ale maszyna nie eksplodowała, co widać na nagraniu.

Samolot leciał jeszcze kilka minut i zawrócił na lotnisko, płonąc, zanim eksplodował i roztrzaskał się

- pisze "NYT", dodając przy tym, że na to wskazują inne nagrania, które zweryfikowali.

Katastrofa PS752 w Iranie

Ukraiński samolot pasażerski typu Boeing 737 (lot PS752) rozbił się w środę 8 stycznia krótko po starcie z lotniska Chomeiniego w Teheranie, zginęło 176 osób - 167 pasażerów i 9 członków załogi. Wśród ofiar było 82 obywateli Iranu, 63 Kanadyjczyków i 11 Ukraińców, na pokładzie byli też obywatele Szwecji czy Niemiec.

Wcześniej miejscowi eksperci informowali, że według ich wstępnych ustaleń, samolot krótko po starcie wykonał nieoczekiwany skręt w prawo, chcąc zawrócić na lotnisko. Pilot nie nadał jednak sygnału alarmowego, a według świadków, maszyna miała palić się w locie.

Ukraina wysłała do Iranu swoich własnych śledczych. Wiadomo jednak, że dochodzenie może być utrudnione. Nie jest pewne, czy będzie dało się odczytać dane z czarnych skrzynek. Co więcej, wskutek konfliktu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi władze w Teheranie nie chcą dopuścić do śledztwa ekspertów z amerykańskiego koncernu Boeing.