Drewniany Donald Trump podpalony. Figura prezydenta USA spłonęła doszczętnie

O przepraszam. Podczas zamieszek w Nowej Hucie za komuny złapano amerykańskiego konsula jak brał udział w budowaniu ogniska wokół pomnika Lenina. Podpalić się Lenina nie dało bo był metalowy. USA się bardzo wkurzyło kiedy konsul został wydalony, twierdząc że to była



WOLNOŚĆ SŁOWA.



Więc jak ktoś Donalda (zwłaszcza z drewna) postawi to nie tylko można ale go TRZEBA spalić, właśnie w imieniu amerykańskiej wolności słowa.