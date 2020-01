Katastrofa ukraińskiego samolotu w Iranie. Amerykańskie media: Zestrzelono go przez pomyłkę

cmok_wawelski 7 minut temu 0

W 1939r mój dziadek, plutonowy franciszek Lenart dowodził dwoma drużynbami działek p.panc. (Pułk Altylerii Lekkiej z Przemyśla). W okolicy Olkusza zaczaili się w zagajniku czekając na Niemców nadciągających z zachodu. W pewnym momencie pojawiły się w tumanach kurzu dwa duże czołgi., Musiały być niemieckie bo tak dużych w polskiej armii nie było. Czekali aż kolumna zbliży się bo ich działka były małego kalibru ale jako, że to był pierszy kontakt z wrogiem - ręce na spustach im drżały.

W pewnym momencie ktoś krzyknął: NIE STRZELAĆ!!

Był to podoficer polski, który zgubił swoją jednostkę i przyłączył się do nich. To zrządzenie losu miało b. poważne konsekwencje, bo jako jedyny miał (prywatną) lornetkę.

Domniemane czołgi to były dwa polskie wozy strażackie obwieszone uciekinierami. Drabiny na dachu w oczach rozgorączkowanych polskich żołnierzy wyglądały jak lufy czołgów a to że szybko nadjeżdżały z Zachodu - dopełniło wrażenia oceny sytucaji z ogromną adrenaliną. A strażacy nie pomysleli, żeby na jakimś patyku mieć białą chorągiew, prześcieradło czy inne z daleka widoczne oznaczenie.

Sekundy a byliby ich roznieśli w strzępy. Epizod o którym nikt zapewne nie wiedziałby...

Tak wygląda wojna - wszędzie i zawsze - o sekundy od tragedii. Człowiek strzela, Pan Bóg pociski (i rakiety) nosi



Ukraiński 737 z pewnością miał włączony transponder. Nie pomogło.