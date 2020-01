Prezent jak "mały koń trojański"? Prezydentka Estonii odesłała wino od Rosjan. Przez pochodzenie

ar.co 5 minut temu Oceniono 1 raz 1

Żeby dawać prezenty ze kradzionego, to trzeba być naprawdę bezczelnym złodziejem. Przypomina się dowcip, jak trzech generałów - amerykański, angielski i radziecki oglądało swoje pamiątkowe papierośnice. Na amerykańskiej był napis: "Naszemu bohaterowi - my, naród". Na angielskiej: "Naszemu wiernemu żołnierzowi - my, król". A na radzieckiej: "Jankowi Potockiemu - Staś Tarnowski".