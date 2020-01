Iran: co najmniej 20 osób zginęło w wypadku autokaru. Pojazd spadł w przepaść

Jak podaje Al Jazeera do wypadku doszło na północy Iranu niedaleko miejscowości Gonbad-e Kawus. Autokarem jadącym z Teheranu podróżowało ponad 40 osób.

REKLAMA

Wypadek autokaru w Iranie: zginęło co najmniej 20 osób

Autokar spadł w przepaść w regionie Mazandaran, do przebiegającego obok wąwozu. Według ostatnich informacji policji w wypadku zginęło co najmniej 20 osób, a rannych zostało kolejnych 24 pasażerów, którzy zostali przewiezieni do pobliskiego szpitala. Stan niektórych pacjentów oceniany jest jako ciężki.

Irańska agencja informacyjna ISNA przekazała dodatkowo, że według wstępnych ustaleń śledczych przyczyną wypadku była awaria hamulców. Zgodnie z danymi UNICEF-u wypadki drogowe w Iranie są 20 razy częstsze od średniej światowej. Przyczyną większości z nich jest zły stan dróg oraz nieprzestrzeganie norm z zakresu prawa drogowego, oraz brak skutecznej egzekucji kar nakładanych na kierowców. Według danych z 2017 roku w wypadkach drogowych w Iranie rocznie ginie ponad 20 tysięcy osób, a 800 tysięcy zostaje rannych.