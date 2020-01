Kanada w żałobie po największej od 35 lat katastrofie lotniczej. "Cały kraj jest z wami"

Jak podaje portal macleans.ca temat katastrofy lotniczej był głównym tematem zwołanej wczoraj konferencji prasowej premiera Kanady. Justin Trudeau złożył kondolencje rodzinom zmarłych oraz zapewnił, że rząd będzie współpracował z międzynarodowymi specjalistami, którzy powinni zbadać przyczyny tej katastrofy:

Nasz rząd będzie blisko współpracował z partnerami międzynarodowymi, by upewnić się, że katastrofa ta zostanie gruntownie zbadana i że na pytania Kanadyjczyków znajdą się odpowiedzi.

Premier Kanady składa kondolencje rodzinom zmarłych: "Dzielimy wasz żal, jesteśmy tu z wami"

Premier Kanady wspomniał także o zmarłych w katastrofie Kanadyjczykach, których historie przedstawiane były w mediach w całej Ameryce Północnej. - Oni wszyscy nie wrócą już do swoich rodziców, kolegów i rodziny. Nowożeńcy. Małżeństwo z dwójką dzieci. Matka i jej dwie córki. Młodzi studenci oraz pracownicy uniwersyteccy. Wszyscy z nich mieli olbrzymi potencjał, tyle życia było przed nimi (...). Chociaż żadne słowa nie zmniejszą bólu rodziny chcę żebyście wiedzieli, że cały kraj jest z Wami. Dzielimy wasz żal, jesteśmy tu z wami - mówił Justin Trudeau.

Przewodniczący stowarzyszenia irańsko-kanadyjskiej społeczności w Kanadzie Reza Akbari powiedział, że duża część z ofiar to kanadyjscy studenci pochodzenia irańskiego, którzy przyjechali do Iranu w ramach przerwy świątecznej. Wśród ofiar wymieniany jest 26-letni Arash i 25-letnia Pouneh, którzy po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Alberty udali się do Iranu, by wziąć ślub. Wśród ofiar są też profesorowie uniwersyteccy: profesor elektrotechniki Uniwersytetu Alberty Mojgan Daneshmand, jej mąż profesor inżynierii Pedram Mousavi oraz dwie córki w wieku 14 i 10 lat, którzy w Iranie odwiedzali dziadków.

- Od ostatniej nocy wszyscy płaczą. To wielka strata, nikt ani nic nie wypleni tej pustki - mówili z agencją Reuters osoby znające zmarłych. - Straciliśmy ważnych członków naszej społeczności, wszyscy w Edmonton znali kogoś, kto zginął w tej katastrofie - powiedział w rozmowie z cbc.ca jeden z członków irańsko-kanadyjskiej społeczności w Albercie Payman Parseyan.

Według spisu z 2016 roku w Kanadzie mieszka około 210 tysięcy osób, które mają irańskie pochodzenie. Irańskie władze wydały oświadczenie, w którym za katastrofę samolotu obwinione zostały problemy techniczne maszyny.