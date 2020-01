Watykan. Zakonnica poprosiła papieża Franciszka o całusa. Ten zażartował: "Nie ugryź mnie"

Jak podaje CNN, w środę, kiedy papież Franciszek przed swoją cotygodniową audiencją wszedł do Auli Pawła VI, jedna z zakonnic poprosiła go o całusa. Papież żartobliwie stwierdził, że go ugryzie i powiedział, że da jej całusa, jeśli obieca, że tego nie zrobi. Franciszek pocałował zakonnicę w policzek i odszedł.

Incydent na placu Świętego Piotra

Ponad tydzień wcześniej, w sylwestrowy wieczór, Franciszek spotkał się z wiernymi na placu Świętego Piotra w Watykanie. Papież błogosławił dzieci i ściskał dłonie zgromadzonych. W pewnym momencie jedna z kobiet złapała go za rękę i wykrzykując coś, przyciągnęła go do siebie. Franciszek skrzywił się z bólu i próbował wyrwać się z jej uścisku. Kobieta nie chciała go puścić, więc papież uderzył drugą ręką w jej dłoń. Wtedy też zainterweniowali ochroniarze.