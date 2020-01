Iran powiadomił premiera Iraku o planowanym odwecie. Wiadomość nadeszła tuż przed atakiem

Premier Iraku Adil Abd al-Mahdi powiedział, że otrzymał powiadomienie z Iranu tuż po północy. W wiadomości była mowa o odwecie, który "zaczyna się lub wkrótce zacznie". Jak podaje agencja AP, w ostrzeżeniu podkreślono, że atakowane będą tylko amerykańskie cele. Według agencji również siły zbrojne Litwy i Finlandii, które miały personel w jednej z zaatakowanych baz, zostały poinformowane o ataku i na czas przeniosły swoich ludzi do schronów lub wyprowadziły z obiektów.

Prezydent Iraku potępia atak na amerykańskie bazy

Prezydent Iraku Barham Salih potępił irański atak rakietowy na dwie amerykańskie bazy. Dodał, że obawia się niebezpiecznego rozwoju wydarzeń w regionie. "Potępiamy irański atak na instalacje wojskowe na terytorium Iraku i ponownie odrzucamy powtarzające się naruszenia suwerenności państwa i próby przekształcenia Iraku w pole bitwy walczących stron" - głosi oświadczenie, wydane przez biuro irackiego prezydenta.

Nocny atak rakietowy na dwie bazy Stanów Zjednoczonych w północnym Iraku był odwetem za amerykański zamach na irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Po śmierci generała Sulejmaniego iracki parlament zażądał wycofania się z kraju wszystkich obcych wojsk, motywując to właśnie obroną jego suwerenności.

Przemówienie Donalda Trumpa

Donald Trump wygłosił oświadczenie dotyczące ataku w Iraku. Poinformował, że w wyniku ostrzelania bazy nie został ranny żadne Amerykanin lub Irakijczyk, a straty są "minimalne". Zapowiedział m.in. dodatkowe sankcje na Iran i stanowczo zapewnił, że USA nie pozwoli, by to państwo dysponowało bronią atomową. Wezwał przy tym państwa NATO do większego zaangażowania w sytuację na Bliskim Wschodzie.