Ambasador Iranu zapewnia o dobrych relacjach z Polską. Ale ostrzega też, by "nie schodzić na dno czeluści"

Znajomy Irańczyk, powiedział mi ,że Sulejmani "przeszkadzał" już irańskim władzom na drodze do jakiejś formy porozumienia z USA, a że był człowiekiem legendarnym, to nie za bardzo wiedzieli jak się go pozbyć. No to znaleźli sposób wystawiając go Amerykanom. Zobaczymy jakie będą nowe porozumienia z Iranem.