Katastrofa ukraińskiego samolotu w Iranie. Eksperci nie wykluczają "czynnika zewnętrznego"

Samolot ukraińskich pasażerskich linii lotniczych Ukraine International Airlines rozbił się w środę wczesnym rankiem zaraz po starcie z lotniska w stolicy Iranu. Boeing 737 rozbił się tuż po starcie z lotniska Imama Chomeiniego pod Teheranem. Z danych portalu Flightradar24 wynika, że zniknął z radarów po 4 minutach od startu. W wyniku tragedii zginęło 176 osób - 167 pasażerów i 9 członków załogi. Wśród ofiar było 73 obywateli Kanady i 71 Irańczyków. Obywatele Kanady byli prawdopodobnie pochodzenia irańskiego. Na pokładzie znajdowali się też m.in. obywatele Ukrainy, Szwecji, Afganistanu i Niemiec.

Ukraina nie wyklucza żadnego scenariusza

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski postanowił przerwać wizytę w Omanie i zapowiedział szybki powrót do Kijowa. W opublikowanym w internecie oświadczeniu stwierdził, że nie wyklucza żadnej z wersji przyczyn katastrofy ukraińskiego samolotu oraz zapowiedział, że stworzona będzie specjalna komisja do spraw zbadania przyczyn katastrofy. Premier Ukrainy Ołeksij Honczaruk zapowiedział, że od czwartku wstrzymane zostaną wszystkie loty ukraińskich linii do Iranu.

Przedstawiciele linii UIA wykluczyli, że przyczyną katastrofy mógł być błąd załogi. - Posiadamy dane, które mówią, że samolot osiągnął wysokość 2400 metrów, co oznacza, że błąd załogi jest mało prawdopodobny - powiedział cytowany przez PAP przedstawiciel UIA Ihor Sosnowski. Z kolei dyrektor techniczny UIA Ołeksandr Szafijew poinformował, że samolot, który uległ katastrofie był nowy i był w dobrym stanie. - Samolot został wyprodukowany w 2016 roku. Dostaliśmy go bezpośrednio z fabryki Boeinga, wcześniej nigdzie nie był eksploatowany. Ostatnią kontrolę przeszedł 6 stycznia - oświadczył na konferencji prasowej.

Coraz więcej wątpliwości w sprawie przyczyn katastrofy

Media w różnych krajach piszą, że awaria silnika jest mało prawdopodobną przyczyna katastrofy. Specjalista w zakresie bezpieczeństwa w lotnictwie Todd Curtis w rozmowie z BBC powiedział, że szczątki samolot UIA był rozrzucone na powierzchni 2 hektarów, "co oznacza, że albo miało miejsce mocne uderzenie w ziemię albo coś stało się na niebie". Ekspert podkreśla, że na świecie w użyciu jest kilka tysięcy Boeingów 737-800, które odbyły dziesiątki tysięcy lotów. Wypadków w wyniku, których umarł przynajmniej jeden pasażer było dotychczas 10. Same UIA nigdy nie doprowadziły do katastrofy lotniczej. - Nie można wykluczyć, że czynnika zewnętrznego poza samolotem - zderzenia w trakcie lotu lub innej komplikacji - powiedział Curtis.

Krok dalej idzie niemiecki dziennik "Bild", który sugeruje, że ukraiński samolot mógł zostać zestrzelony. Jak twierdzi autor analizy opublikowanej przez gazetę, irańska obrona przeciwlotnicza mogła go pomylić z amerykańskim samolotem lub rakietą.

