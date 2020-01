Gen. Piotrowski o ataku Iranu: Polacy byli w obu zaatakowanych bazach. Nie rozważamy ewakuacji

wiceherszt godzinę temu Oceniono 12 razy 12

Eeee... Ale przede wszystkim co nasi nieustraszeni wojacy tam robią? Czy Irak zaatakował Polskę albo któregoś z członków NATO i czy w ramach tego ataku doszło do uruchomienia "artykułu 5"? Bo jakoś sobie nie przypominam... Więc może by pan generał jednak ich ewakuował, bo z tego co widzę, to polskie wojsko nie strzeże tam nawet żadnych polskich interesów. Nie zabezpiecza biznesów polskich firm ani ropy dla polskich rafinerii.



Stąd proste pytanie, co ci ludzie tam robią. I lepiej darować sobie wymówki w stylu "musimy wesprzeć Wielkiego Brata", bo on doskonale (nie)radzi sobie sam, ponadto z tego co widzę tylko Polska jest takim frajerem, co na swój koszt wszędzie wysyła wojsko w celu wspierania USA. Argument o "ćwiczeniach" też jest raczej marny, bo polska armia powinna ćwiczyć obronę własnego terytorium a nie walki z partyzantami na pustyni.



W Polsce pustynia jest tylko jedna, w dodatku mikroskopijna i ani partyzantów ani muzułmanów na niej nie ma i nie będzie. A inflacja, jak czytam, dobije do 4,5%. Może więc przestać finansować bzdety i skupić się na czymś pożytecznym?