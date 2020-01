Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg jest w stałym kontakcie z władzami Stanów Zjednoczonych - powiedział jeden z dyplomatów Sojuszu. Dodał, że trwa szacowanie strat po ataku i że nie ma informacji o ofiarach wśród żołnierzy Sojuszu. We wtorek NATO zdecydowało o przeniesieniu części personelu z Iraku tłumacząc to względami bezpieczeństwa.

Błaszczak: Żaden polski żołnierz nie został ranny

"Żaden z polskich żołnierzy w Iraku nie ucierpiał po atakach rakietowych na bazy Al Asad i Irbil. Jesteśmy w stałym kontakcie z dowódcą Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku" - napisał szef MON Mariusz Błaszczak.

Misja Sojuszu w Iraku liczy kilkuset żołnierzy, w tym około stu Polaków, którzy na prośbę władz w Bagdadzie od jesieni 2018 roku szkolą irackie siły bezpieczeństwa, by nie dopuścić do odrodzenia się organizacji terrorystycznej o nazwie Państwo Islamskie. Na razie działania operacyjne w ramach misji NATO zostały zawieszone. We wtorek sekretarz generalny rozmawiał z premierem Iraku i przekazał mu stanowisko sojuszników, że są gotowi wznowić szkolenia, gdy sytuacja na to pozwoli.