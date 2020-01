Iran zaatakował dwie amerykańskie bazy w Iraku. Pentagon szacuje straty

chi-neng pół godziny temu Oceniono 4 razy 0

BIS:

To jest dopiero INFERNALNE PRELUDIUM odwetu Iranu, jak sądzę.

Rodacy

Obecna sytuacja światowa NIE jest bezpieczną sytuacją dla całego świata.

Dla osłabionej przez kacze rządy pozycji Polski, szczególnie.

Dlatego rekomenduję Wam z całego serca, natychmiastową zmianę władz Polski, bo Was swoim ‘bezmózgowym’ działaniem to kacze bagno w którym się znajdujecie już druga kadencje, zatopi totalnie.