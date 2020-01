Iran. Katastrofa samolotu ukraińskich linii lotniczych ze 176 osobami na pokładzie

asperamanka godzinę temu Oceniono 19 razy 5

To teraz jest pytanie, co tam nastąpiło, bo prawie nowa, 3 letnia maszyna wzięta w leasingu, a żarem pod nadzorem leasingodawcy, raczej nie powinna mieć problemów technicznych o takich konsekwencjach. To był Boeing 737-800, i są to maszyny raczej bezpieczne.



Ten rozbity samolot wg danych Flighradar 24 po starcie wszedł na 8 tys. stóp i zniknął. Oby się nie okazało że te ‚problemy Techniczne’ to rakieta ziemia-powietrze albo bomba w ładowni, jak w przypadku tego rosyjskiego Airbusa 321 w Egipcie kilka lat temu.