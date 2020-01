Iran ma 13 scenariuszy zemsty. Zapowiada "historyczny koszmar dla Amerykanów"

Choć Shamkhani nie ujawnił żadnych konkretnych planów, oświadczył, że powody do obaw mają wszystkie amerykańskie jednostki na Bliskim Wschodzie. Wojskowy, który od 2016 r. koordynuje irańsko-rosyjską i irańsko-syryjską współpracę polityczną i wojskową, powiedział, że Iran zna dokładną liczbę personelu i sprzętu we wszystkich amerykańskich bazach.

Iran w zemście "otworzy drzwi do piekła"

Według irańskiej gazety Resalat, Shamkhani powiedział, że "Iran nalega na wycofanie się wszystkich amerykańskich jednostek" oraz, że "jeśli amerykańscy żołnierze będą chcieli schronić się w swoich bazach, zostaną one zniszczone". Dodał, że Iran "otworzy drzwi do piekła" i zrobi wszystko, by amerykańscy żołnierze opuścili go w "pozycji horyzontalnej".

Napięcie między USA i Iranem sięga zenitu

Irański generał Kasim Sulejmani zginął w piątek w ataku amerykańskiego drona niedaleko lotniska w Bagdadzie. Wraz z nim śmierć poniosło 5 innych osób, w tym przywódca proirańskiej organizacji w Iraku, Sił Mobilizacji Ludowej.

Generał Kasim Sulejmani był uważany za człowieka numer 2 w Iranie. Sulejmani od 22 lat dowodził elitarną jednostką wojskową, Brygadą Al-Kuds. To właśnie ona jest odpowiedzialna za wszystkie najważniejsze operacje militarne Iranu ostatnich lat, w tym za pomoc syryjskiemu reżimowi, akty sabotażu w Jemenie czy Arabii Saudyjskiej. Stany Zjednoczone twierdzą, że Sulejmani jest odpowiedzialny za śmierć co najmniej 600 amerykańskich żołnierzy w Iraku.

Po zabiciu Sulejmaniego Irańskie władze ogłosiły trzy dni żałoby narodowej i oświadczyły, że zabójstwo to jest przez nich traktowane jako wypowiedzenie wojny przez Stany Zjednoczone. Władze Iranu zapowiedziały zemstę i poinformowały, że zawieszają respektowanie ustaleń porozumienia nuklearnego z 2015 roku. Z kolei iracki parlament wezwał wszystkie zagraniczne wojska do opuszczenia kraju.