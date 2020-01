Izraelski dziennikarz: Nie będzie przemowy Andrzeja Dudy w Izraelu. Światowe Forum Holokaustu bez Polski?

Dziennikarz Amichai Stein, powołując się na oficjalne stanowisko Instytutu Yad Vashem, napisał na Twitterze:

Jedyny przedstawiciel z USA, Rosji, Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec zabierze głos podczas uroczystości upamiętniającej # Auschwitz75 , która odbędzie się 23 maja w Izraelu; Polski prezydent powiedział, że tylko jeśli będzie mógł zabrać głos, przyjdzie

Duda oczekuje, że będzie mógł zabrać głos

"Gazeta Wyborcza" poinformowała w piątek, że prezydent Andrzej Duda nie pojedzie do Izraela na obchody 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Uroczystości w instytucie Yad Vashem w Jerozolimie zaplanowano na 23 stycznia. Z ustaleń "GW" wynikało, że powodem jest m.in. fakt, że jednym z głównych gości na uroczystości będzie prezydent Rosji Władimir Putin. Tego samego dnia prezydencki minister Krzysztof Szczerski zapewniał, że decyzja jeszcze nie zapadła, a to, czy prezydent do Izraela poleci, zależy od tego czy będzie mógł zabrać głos.

W niedzielę w wywiadzie dla TVP do sprawy uroczystości rocznicowych w Izraelu odniósł się prezydent Duda. - Co do obecności tam zwróciłem się do organizatorów z jednym zasadniczym oczekiwaniem: jako przedstawiciel kraju, którego najwięcej obywateli zostało bestialsko zamordowanych przez nazistowskich Niemców w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, będę mógł tam również zabrać głos - mówił prezydent Duda. Dodał, że "cały czas sprawę tę rozważa" i "jest w kontakcie z władzami izraelskimi".

Duda podkreślił, że chce mówić "o cierpieniu Polaków, także polskich Żydów, o stratach, jakie ponieśliśmy w wyniku II wojny światowej, Holokaustu, tego, w jaki sposób II wojna światowa na nas spadła, w jaki sposób została wywołana".

M.in. w tej sprawie w niedzielę odbędzie się posiedzenie Rady Gabinetowej. Duda zaznaczył, że spotkanie to będzie dotyczyć dwóch kwestii. "Z jednej strony tego, co będzie się działo w najbliższym czasie również i w Izraelu w związku z obchodami 75. rocznicy wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, ale z drugiej strony, także i sytuacji na Bliskim Wschodzie, bo - jak doskonale wiemy - Bliski Wschód to także Izrael" - podkreślił prezydent. Rada Gabinetowa to organ konstytucyjny zwoływany przez prezydenta Rzeczypospolitej w celu omówienia spraw ważnych dla interesu państwa (Konstytucja mówi o "sprawach szczególnej wagi").

Głównym organizatorem 5. Światowego Forum Holokaustu w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie jest fundacja, której założyciel to doktor Mosze Kantor, rosyjski oligarcha żydowskiego pochodzenia. W wydarzeniu ma wziąć udział około 40 przywódców i ważnych osobistości z Europy, Ameryki Północnej i Australii, między innymi prezydenci Francji, Niemiec, Włoch, czy Austrii.

Władimir Putin oskarża Polskę o zmowę z faszystami

W grudniu rosyjski prezydent Władimir Putin oskarżył Polskę o zmowę z faszystowskimi Niemcami, a przedwojennego ambasadora naszego kraju w Berlinie Józefa Lipskiego nazwał "łajdakiem i antysemicką świnią". Stwierdził też, że przyczyną drugiej wojny światowej był nie pakt Ribbentrop-Mołotow, a pakt monachijski z 1938 roku. Jego słowa poparli rosyjscy politycy - m.in. deputowany rosyjskiej Dumy Wiaczesław Nikonow, wnuk Wiaczesława Mołotowa.

Na oczerniające Polskę słowa prezydenta Rosji odpowiedział m.in. premier Mateusz Morawiecki. "Prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski. Zawsze robił to w pełni świadomie" - napisał w wydanym przez siebie oświadczeniu. W sprawie reagowało również MSZ. Do resortu spraw zagranicznych wezwano ambasadora Rosji w Polsce Siergieja Andriejewa.

Jaka będzie reakcja Polskich władz? W sprawie tej próbujemy skontaktować się z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.