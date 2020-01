Wielka Brytania. Doktorant z Manchesteru skazany za 136 gwałtów - "najbardziej masowy gwałciciel w historii"

Jak podaje "The Guardian", 36-letni Reynhard Sinaga, który przyjechał do Wielkiej Brytanii na studia z Indonezji, został w trzecim procesie oskarżony o co najmniej 136 gwałtów. Mężczyzna oferował poznanym w barach i klubach nocnych mężczyznom darmowy nocleg.

Sinaga odurzał m.in. narkotykami swoje ofiary, a gdy traciły przytomność, gwałcił je. Ofiarami byli przeważnie heteroseksualni mężczyźni. 36-latek rejestrował popełniane przez niego przestępstwa na nagraniach wideo oraz zdjęciach. Nagrania dokumentujące gwałty znajdują się na 250 płytach DVD oraz 300 tysiącach zdjęć.

Reynhard Sinaga zaczepiał mężczyzn przed klubami - większość jego ofiar była wyrzucana z klubów przez ochroniarzy, przez co pozostawali sami bez przyjaciół lub partnerów, z którymi przyszli. Większość z nich nie miała też pieniędzy na taksówkę do domu, dlatego przyjmowali propozycję noclegu od 36-latka. Policja przypuszcza, że mężczyzna mógł działać tak przez co najmniej 10 lat.

Sinaga mieszka w Wielkiej Brytanii od 2007 roku, jednak policjantom nie udało się na razie ustalić wszystkich możliwych ofiar 36-latka. Indonezyjczyk wpadł w ręce policji w czerwcu 2017 roku, kiedy jeden z mężczyzn, który został odurzony tabletką gwałtu, odzyskał świadomość w trakcie napaści. Ofiara zaczęła walczyć z Sinagą, a następnie wezwał policję.

Jak podaje "Guardian" śledztwo w tej sprawie jest największym dochodzeniem dotyczącym przestępstw seksualnych w historii wymiaru sprawiedliwości Wielkiej Brytanii. Materiał dowodowy jest tak obszerny, że konieczne było podzielenie spraw na cztery procesy. Dwa z nich zakończyły się już w ubiegłych latach - w ich wyniku Sinaga został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości warunkowego wyjścia z więzienia przed upływem 20 lat. W ostatnim procesie, dotyczącym 136 gwałtów, wyrok ten został podwyższony.

Sędzia Suzanne Goddard w uzasadnieniu wyroku stwierdziła, że Sinaga jest "niebezpieczną i wypaczoną osobą, oderwaną od rzeczywistości", która nigdy nie powinna zostać zwolniona z więzienia. Kara dożywotniego pozbawienia wolności, bez możliwości wcześniejszego wyjścia na wolność, byłaby pierwszym takim wyrokiem wymierzonym za przestępstwo inne niż morderstwo.