Iran. Parlament uznał cały Pentagon za "organizację terrorystyczną". To ma umożliwić odwet

My tu "gadu gadu" o tym co jeden głupek zrobił a tymczasem dobra zmiana przygląda się naszym pieniądzom .

Chodzi o to żebyśmy nie mówili o pieniądzach , o OFE o PPK i innych przekrętach . O PPK nie można mówić żle po można pójść do więzienia za „zniechęcanie” – tu już usłużna władzy prokuratora i sądy zadbają o sprawiedliwość . W przypadku OFE może być podobnie ale jeszcze nie ma ustawy . Rząd i usłużni politycy oraz hierarchowie kościoła nie chcą mówić o pieniądzach . Usłużne gazety nie zamieszczają artykułów – nawet tu na tym forum jeśli jest cos w temacie to szybko znika a dyskusja kanalizuje się na tym czy w przyszłości rząd nie weżnie tego „czegoś” co zostanie , czy nie .

Na czym polega przekręt w OFE .

OFE maja być przekształcone w IKE po zapłaceniu 15% od księgowej wartości funduszy na dziś. Oraz moją być odcięte od wpłat części składki ZUS , jak to było w OFE. Status IKE jest tez inny niż OFE . Aktualnie w OFE jest tylko mała ilość gotówki i akcje firm – w tym dużych firm państwowych .

Skąd wiec znajdą się pieniądze na zarzadzanie IKE – ano z wypłat dywidend od posiadanych akcji . Jeśli to nie wystarczy to część akcji się sprzeda. Również jak nie będzie 15% w gotówce tez można sprzedać akcje – kupią PPK , które muszą mieć akcje – zobaczcie jak pięknie się składa – najpierw powstało PPK a teraz OFE przekształca się w IKE.

Za parę lat nowe OFE nie będą miały pieniędzy na utrzymanie i zbankrutują .

Wszyscy ekonomiści którzy nie pobierają rządowych wypłat mówią ze nowe OFE to trup .

Rząd tez zdaje sobie sprawę i dlatego bierze pieniądze teraz . Jeśli chcemy COS OCALIC z naszych wkładów w OFE weźmy je teraz i przekażmy do ZUS – bierzmy przykład z rządu .