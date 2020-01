"Nie ma decyzji o opuszczeniu Iraku". Zamieszanie wokół listu, który wyciekł do mediów

List, o którym pisze Reuters, opublikował na Twitterze m.in. Mustafa Salim, dziennikarz "Washington Post". "W poszanowaniu suwerenności Republiki Iraku i zgodnie z żądaniem irackiego parlamentu i premiera, CJTF-OIR będzie zmieniało pozycje sił w ciągu najbliższych dni i tygodni, by przygotować się do kolejnego ruchu" - czytamy w korespondencji.

List podpisał William H. Seely III, generał dowodzący grup zadaniowych w Iraku. Reuters informuje w depeszy, że źródła agencji potwierdziły autentyczność listu. Również Jack Detsch, dziennikarz portalu AL-Monitor, twierdzi, że jeden z urzędników Pentagonu potwierdził prawdziwość listu.

Sekretarz obrony: Nie ma decyzji o opuszczeniu Iraku

Z kolei Deborah Haynes z telewizji Sky News informuje na Twitterze, że siły wojskowe przenoszone są z Zielonej Strefy w Bagdadzie do baz w innych częściach kraju. Według cytowanego już dziennikarza Mustafy Salima, "w ostatniej godzinie dźwięk helikopterów nie ustawał nad Zieloną Strefą".

Mark Esper, sekretarz obrony USA, stwierdził, że "nie podjęto żadnej decyzji o opuszczeniu Iraku". Powiedział, jak cytuje go "Guardian", że notatka nie jest dokładna.

Marka Espera cytuje też Ryan Browne z CNN. Esper stwierdza, że notatka jest "niezgodna" z obecną pozycją Pentagonu. Potwierdził przy tym, że przemieszczane są siły wojskowe w Iraku.

Rezolucja parlamentu Iraku ws. wojsk koalicji

W niedzielę parlament Iraku przyjął rezolucję, w której wzywa do zakończenia umowy, w ramach której Waszyngton wysłał ponad cztery lata temu swoje wojska do Iraku, aby pomóc w walce z terrorystami z Państwa Islamskiego. Deputowani "zobowiązują rząd, by położył kres militarnej obecności obcych państw na terytorium republiki i zakończenia współpracy w ramach porozumienia o bezpieczeństwie zawartego z międzynarodową koalicją antyterrorystyczną" - czytamy w treści. "Rząd zobowiązuje się do wycofania wniosku o pomoc międzynarodowej koalicji walczącej z Państwem Islamskim z powodu zakończenia operacji wojskowych w Iraku i odniesionego zwycięstwa" - określono. Rezolucję poparła szyicka większość. Wielu sunnickich i kurdyjskich deputowanych nie pojawiło się na sesji, najwyraźniej dlatego, że sprzeciwiają się zniesieniu umowy - przekazała agencja AP.