Pogrzeb Kasima Sulejmaniego w Teheranie. Ajatollah Chamenei płakał nad trumną generała

Najwyższy przywódca duchowy Iranu ajatollah Ali Chamenei poprowadził modlitwy żałobne zabitego przez Amerykanów generała Kasima Sulejmaniego. Uroczystości pogrzebowe mają potrwać trzy dni. Jak relacjonuje korespondent AP News z Iranu, podczas uroczystości Chamenei rozpłakał się nad trumną z ciałem Sulejmaniego, a jego głos łamał się podczas odmawiania modlitwy. Dziennikarz zwraca uwagę, że takie okazywanie żalu jest normalne dla szyitów, którzy darzą męczenników najwyższym szacunkiem, ale jednocześnie to rzadki widok w przypadku Chameneiego, który słynie ze "zdystansowanej i stonowanej" postawy.

REKLAMA

Pogrzeb Kasima Sulejmaniego. Chamenei płakał nad trumną

"Pogrzeb pokazał głębię więzi, jaką Chamenei miał z zabitym generałem i dał wgląd w to, jak najwyższy przywódca osobiście odczuwa śmierć Sulejmaniego. Może to również wpłynąć na to, jak Chamenei odpowie Stanom Zjednoczonym." - informuje AP w depeszy z Iranu.

Sulejmani cieszył się zaufaniem i ogromnym szacunkiem Chameneiego. Świadczyć mogą o tym m.in. zdjęcia, na których widać, że przywódca duchowy obejmuje wojskowego w sposób typowy dla ojców i synów. Na fotografii opublikowanej na oficjalnej stronie przywódcy widzimy, jak Chamenei całuje Sulejemaniego w czoło, na kolejnej mężczyźni obejmują się .

>>> Tysiące ludzi towarzyszyło trumnie. Ciało generała Sulejmaniego w Iranie:

Na razie nie ma wiarygodnych szacunków co do liczby osób uczestniczących w uroczystościach pogrzebowych Kasima Sulejmaniego. Według policji zebranych należy liczyć w "milionach", z kolei na podstawie zdjęć lotniczych AP szacuje, że frekwencja wynosi ok. miliona.