Trump na Twitterze znów grozi Iranowi atakiem. Komisja Kongresu odpowiada: Nie jesteś dyktatorem

zd46 godzinę temu Oceniono 24 razy 20

Popatrzcie państwo na Trumpa, on dla powtórnej elekcji jest w stanie wywołać III wojnę światową, natomiast jego co raz wierniejszy "polski giermek" nie ma takiej możliwości, więc prowadzi zamiennie wewnętrzną "WOJNĘ Z SĘDZIAMI, OPOZYCJĄ, MARSZAŁKIEM SENATU ORAZ Z UE" także z inaczej myślącymi i wierzącymi propagując swój skrajny fanatyzm. Reasumując,obaj, to niebezpieczni i mierni kandydaci na reelekcję.