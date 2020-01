sector23 10 minut temu Oceniono 1 raz 1

Tak jakby ich kiedykolwiek dotrzymywały. Bez jaj mułło - ajatollahu, ale techologicznie, to wy jeszcze w szczerym polu, a raczej pustyni szczerej. A z powodu embarga, to nigdzie nie kupicie niezbędnych urządzeń, a jesli awet to po raz kolejny "ktoś" zrobi was w konia i otrzymacie zepsute, ale w taki sposób, ze zanim sie połapiecie, mini kolejnych pare miesięcy lub lat nawet. No a jak się okaże, że coś tam w końcu się udało, to w pierwszej kolejności sami się ta bronią pozabijacie - no taki już ten świat okrutny....