Włochy: zarzut zabójstwa drogowego dla kierowcy, który wjechał w turystów. Nie żyje 6 osób

co.ty.powiesz pół godziny temu Oceniono 17 razy -13

I dalej GW kłamie. Kłamie, ponieważ świadomie podaje nieprawdę. Według GW:

"Młodzi niemieccy turyści w wieku od 20 do 25 lat po wyjściu z dyskoteki stali w grupie na poboczu obok autokaru, który miał ich zawieźć do hotelu. Wówczas wjechał w nich jadący z ogromną prędkoscią samochód"

Według Corriere della Sera:

"ha falciato un gruppo di turisti tedeschi — ragazzi tra i 20 e i 21 anni — affollati lungo la strada sulla quale erano fermi, appena scesi da una navetta e in attesa di attraversare per rientrare in albergo dopo una serata in discoteca"

Nie trzeba mieć matury, żeby wykazać, że było dokładnie odwrotnie, niż opisuje to GW, zgadza się tylko fakt zamordowania sześciu Niemców przez pijanego Włocha.