Córka Kasima Sulejmaniego domaga się zemsty za śmierć ojca. Rouhani: Nie martwcie się o to

Córka wygląda jak własna babcia, więc i nie dziwota, że się domaga zemsty na swoim stwórcy... czy za swego stwórcę... sam już nie wiem.



"Rouhani:

Nie martwcie się o to",

My jeszcze żyjemy,

My tę Hamerykę

Smykiem posuniemy... Ojra, tarira ojra.... czy jakoś tak.



"Niech Bóg was chroni. Niech Bóg obdarzy was cierpliwością. Bóg wynagrodzi wam za wasz gniew i smutek - mówił Rouhani."

Z ta boską ochroną to ewidentnie wyszło raczej ciulato, więc co do wynagrodzenia też wypada być sceptycznym i modlić się już jedynie o cierpliwość, bo co jak co, ale cierpliwości to ten bóg ma od groma.



Ciekawe czy po Oskarze Dirlewanger'ze rodzina też tak rozpaczała, bo podobieństwo tych osobników jest uderzające.

A tak sprawę widzi irański rodak "ofiary":

Https://pbs.twimg.com/media/ENY8-BBXkAMg6Z-.jpg