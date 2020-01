Irańscy deputowani skandowali w parlamencie "śmierć Ameryce". Jest zapowiedź zemsty wobec USA

Do niecodziennych scen doszło w niedzielę irańskim parlamencie. W czasie nadzwyczajnej sesji deputowani wspólnie unieśli pięści do góry i krzyczeli "śmierć Ameryce". To reakcja na śmierć irańskiego generała Kasima Sulejmaniego, który zginął w piątek ataku amerykańskiego drona.

Mohammad Hassanzadeh / AP / AP Otwórz galerię (4)

