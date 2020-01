Doradca ajatollaha Chameneiego zapowiada odwet. "Żaden amerykański żołnierz nie będzie bezpieczny"

mazzini890 pół godziny temu Oceniono 7 razy 5

Trump[ popełnił błąd ale działania szczekających tu ruskich trollików jak e50504, antobojar 1, mirrad 67 czy wielu innych to większa głupota. Oni spodziewają się że z powodu jednego ataku polska wróci pod Moskwę? Po pierwsze Rosja robi też to samo od wieków i nie tylko ona po drugie nawet dobrobytu Danii z 1985 nie umie sobie zbudować. I wbrew ich rojeniom o sojuszu tak samo jak Zachód podaje tyły Chinom. Jeżeli Chiny objęły by kiedyś dominację to trzeba układać się z nimi a nie ich ruskim wasalem.

I tyle.