Włochy. Policja aresztowała kierowcę. Wjechał pijany w grupę turystów, zginęło sześć osób

Do tragedii doszło po pierwszej w nocy z soboty na niedzielę. Młodzi niemieccy turyści po wyjściu z dyskoteki stali w grupie na poboczu obok autokaru, który miał ich zawieźć do hotelu. Wówczas wjechał w nich jadący z ogromną szybkością samochód. - Początkowo mówiono o wypadku drogowym i uwięzionych ludziach, ale potem, kiedy przyjechałem na miejsce, miałem wrażenie, że to pole bitwy - relacjonuje, cytowany przez "Corriere Della Sera", Helmut Abfalterer, jeden z pierwszych ochotniczych strażaków ze stacji Lutago, który interweniował po wypadku.

Włochy. Tragiczny wypadek drogowy

Szef lokalnej policji poinformował, że 28-letni kierowca z pobliskiego Chienes miał bardzo wysoki poziom alkoholu we krwi. "Sprawca został aresztowany. Jeśli chodzi o bardzo ciężko rannych, jest ich czworo. Dwoje znajduje się w pobliskich włoskich szpitalach. Dwie osoby przetransportowaliśmy helikopterem do kliniki w Innsbrucku. Walczą o życie" - poinformował policjant.

Włoskie media podkreślają, że akcja ratunkowa, w której uczestniczyło ponad stu medyków, strażaków i wolontariuszy ochrony cywilnej, przebiegła bardzo sprawnie.

