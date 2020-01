Iran. Wielka Brytania mobilizuje flotę. Okręty Royal Navy mają eskortować tankowce w Zatoce Perskiej

Napięcie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem po zabiciu przez Amerykanów Kasima Sulejmaniego sięga zenitu. Donald Trump grozi Irańczykom surowym odwetem za ewentualne kolejne ataki na Amerykanów, a w samym Iranie tłumy biorą udział uroczystościach żałobnych ku czci zmarłego generała.

Brytyjczycy nawołują do deeskalacji i mobilizują flotę

Napiętą sytuację w rozmowie z BBC skomentował brytyjski minister spraw zagranicznych Dominic Raab. Polityk podkreślił, że USA "mają prawo do samoobrony" i wezwał Iran do do deeskalacji napięć "w drodze dyplomatycznej" oraz do "wyjścia z międzynarodowej izolacji". Dodał, że "Iran od dłuższego czasu podejmował groźne, destabilizujące działania". Minister wypowiedział się tuż przed powrotem Borisa Johnsona z 12-dniowych wakacji, po których ma on zająć stanowisko w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Okręty Royal Navy HMS Montrose and HMS Defender zostały skierowane do eskortowania tankowców pływających w Zatoce Perskiej pod brytyjska banderą. W lipcu brytyjski tankowiec "Stena Impero" został przejęty przez irańską Gwardię Rewolucyjną w cieśninie Ormuz.

Kasim Sulejmani zginął w nalocie USA, rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie

Generał Kasim Sulejmani zginął w piątek w ataku amerykańskiego drona niedaleko lotniska w Bagdadzie. Wraz z nim śmierć poniosło pięć innych osób, w tym przywódca proirańskiej organizacji w Iraku, Sił Mobilizacji Ludowej. Irańskie władze ogłosiły trzy dni żałoby narodowej i oświadczyły, że zabójstwo to jest przez nich traktowane jako wypowiedzenie wojny przez Stany Zjednoczone. Sulejmani od 22 lat dowodził elitarną jednostką wojskową, Brygadą Al-Kuds. To właśnie ona jest odpowiedzialna za wszystkie najważniejsze operacje militarne Iranu ostatnich lat.

W sobotę w Bagdadzie tłumy Irańczyków przeszły przez centrum miasta w kondukcie żałobnym, wznosząc okrzyki m.in. "śmierć Ameryce!". Irak jest jednym z najważniejszych sojuszników Iranu. Władze w Bagdadzie otwarcie deklarują bliskie relacje z Teheranem, a irańscy politycy są częstymi gośćmi w sąsiednim Iraku.

Ciało Sulejmaniego zostało już przetransportowane do Iranu, gdzie w niedzielę rano rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe. W kraju trwa żałoba narodowa.

