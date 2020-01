Iran. Tłumy na uroczystościach żałobnych w mieście Ahwaz. Wybór miejsca nie jest przypadkowy

onduma godzinę temu Oceniono 24 razy 4

USA nie na darmo zabilo tego kto rzeczywiscie pokonal ISIS. To dzieki Sulejmaniemu pokonano ISIS w Iraku i Syrii. Teraz USA ma plan aby reaktywowac islamistow , ktorzy tym razem maja zniszczyc Iran. Jedynym wyjsciem dla Iranu jest natychmiastowe wejscie w posiadanie bomby A. Inaczej USA i Izrael beda go terroryzowac aby Iran nie mogl walczyc z terrorystami. Juz USa przestalo uznawac mijahedinow ludowych, przeciwnych rzadowi w Teheranie za terorystow.Teraz Trumop grozi atakami na cele "wazne dla kultury". To tak samo jak ISIS co niszczyl Palmire. Jak widac USA i ISOIS nie rozniasie zbytnio