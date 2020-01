Tragiczny wypadek we Włoszech. Pijany kierowca wjechał w grupę turystów. Sześć osób nie żyje

sigit 10 minut temu Oceniono 1 raz -1

Jak długo turysci będą przekonani, że Europa to bezpieczniejsze turystyczne miejsce, niż kraje polnocnej Afryki? Pijani, zamachy, uchodźcy, to domena Europy. W Afryce miejscowi nie piją, wszedzie są patrole, czy kontrole. Tymczasem ktoś pierdnie w Afryce, a biura podróży likwidują wycieczki. Dlaczego nie zlikwidowano wycieczek do Berlina, Paryża, Nicei, czy Londynu? Od 2015 w zamachach o podłożu dzihadystycznym zginęło bliko 400 osób (rannych nikt nie liczy).