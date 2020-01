Donald Trump ostrzega wprost. "Jeśli Iran zaatakuje Amerykanów, wybraliśmy 52 cele"

jezierskiadam 16 minut temu Oceniono 1 raz 1

Prości Amerykanie nie zdają sobie sprawy ze słabości militarnej USA.



Rok 2011



Sprowadzenie najnowocześniejszego amerykańskiego drona na lotnisko irańskie udowodniło, że armia irańskich hakerów sprawuje kontrolę nad amerykańskim arsenałem broni konwencjonalnych i masowego rażenia. To co dotąd było jedynie podejrzeniem ekspertów, okazało się faktem.



Elektroniczna kontrola oznacza umiejętność zdetonowania amerykańskich bomb atomowych znajdujących się w wyrzutniach lub zdetonowania ich nad wyrzutnią albo w najbliższym jej sąsiedztwie. Ułamek sekundy po wystrzeleniu rakiety. Jeśli hakerzy z Iranu mogą przejąć drona bojowego i sprowadzić go bezpiecznie na swoje lotnisko, to tym bardziej potrafią odpalić bomby. To jest bez porównania prostsze.



Mimo przewagi militarnej Iran nie zaatakuje USA ani Izraela, ponieważ potrzebuje rynków zbytu i najnowocześniejszych technologii. Poza tym w wypadku ataku irańskiego, siły amerykańskie są wystarczające do zniszczenia Iranu, ale przy poniesieniu ogromnych strat na własnym terytorium.



W przypadku wojny USA – Iran "obydwa skorpiony znajdują się w jednej butelce".



Najpierw Amerykanie szli w zaparte, że żadnego drona nie było. Potem kłamali, że uległ awarii, której skutkiem była katastrofa.



… ale. Ludzie Ahmedineżada wystawili drona na widok publiczny. - Był w idealnym stanie.



„Niewidzialny” Ptak z Kandaharu leciał, żeby zbombardować irańskie instalacje atomowe wystawione przez inspektorów z MAEA .



Tych samych obsypanych dolarami inspektorów z MAEA, którzy robili kontrolę w Iranie. To znaczy, badali, kto jest w Iranie genialnym fizykiem. Inspektorzy MAEA za wystawienie genialnych fizyków irańskich do zamordowania przez MOSSAD dostali pokojowego Nobla.



2011 -2014



Irańscy inżynierowie rozebrali Ptaka z Kandaharu i spotkała ich bardzo miła niespodzianka.



Dron wykonany był w znacznym stopniu z ziem rzadkich, czyli lantanowców. Metali występujących na Ziemi w bardzo małych ilościach i w bardzo małej ilości miejsc.



Lantanowce użyte do produkcji RQ-170 wydobywane są jedynie w Chinach. Wkrótce Chińczycy ogłosili embargo na sprzedaż surowców do produkcji dronów tego rodzaju, a Irańczycy ogłosili, że teraz to oni będą produkowali drony najnowszej generacji. Amerykanie natomiast będą zmuszeni do zaprzestania tej produkcji.



Obama pojechał do Chin i tam zapodał, że chińskie embargo powoduje utratę miejsc pracy w USA, na co cała Azja zareagowała gromkim wybuchem śmiechu.



Rok 2014



W Teheranie publicznie pokazano kopię drona RQ-170.



To znaczy, że:



Iran może skutecznie zaatakować Izrael i Stany Zjednoczone, a w pierwszej kolejności spowodować wyparowanie amerykańskich lotniskowców.



.Adam Jezierski